Vento forte, isole Eolie ancora senza collegamenti

Ancora interrotti i collegamenti marittimi per le isole minori dell’arcipelago eoliano e per la piccola frazione di Ginostra a Stromboli. Le avverse condizioni meteo ostacolano da oltre tre giorni le corse. Non più isolate, invece, Lipari, Vulcano e Salina: stamattina la nave Laurana di Caronte & Tourist ha trasferito nelle isole i pendolari che erano rimasti bloccati a Milazzo. Fermi gli aliscafi.

