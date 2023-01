Vento forte nel Palermitano, voli dirottati a Catania

MeteoWeb

Forti raffiche di vento stanno spazzando il Sud Italia dalla serata di ieri, con disagi anche per il trasporto aereo: due voli sono stati dirottati sall’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo a Catania. Si tratta di un volo proveniente da Roma Fiumicino delle ore 8 e di un altro proveniente da Cuneo delle ore 12.

