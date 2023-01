Forti venti spazzano la Francia: 75mila case senza elettricità, raffiche di 90 km/h a Limoges

MeteoWeb

Il vento soffia forte nella Francia occidentale dalla notte, provocando la caduta di alberi sulle strade e diversi incidenti. Dalla prossima notte la neve dovrebbe ricoprire gran parte della regione.

I vigili del fuoco e le forze dell’ordine di Haute-Vienne, in particolare, sono stati mobilitati nella notte tra il 15 e il 16 gennaio, dalle 4 del mattino. Un po’ ovunque, rami e alberi sono caduti sulle strade richiedendo l’intervento dei pompieri.

La tempesta soprannominata “Gérard” sta attraversando attualmente la Francia. Météo France ha registrato raffiche di 90 km/h a Limoges-Bellegarde intorno alle 4 di questa notte, 91 km/h a Bourganeuf, 89 km/h a Magnac-Laval e Guéret.

La neve dovrebbe diventare a breve protagonista: è già cadute ieri sera sulle alture, sull’altopiano di Millevaches e in Haute-Corrèze. Da 5 a 6 cm di manto coprivano il terreno in alcuni punti.

Le temperature scenderanno ancora la prossima notte e la neve dovrebbe cadere di nuovo. È nella notte da martedì a mercoledì che le precipitazioni dovrebbero essere le più importanti e interessare buona parte del territorio del Limosino.

A causa dei venti violenti, nell’Ovest del Paese al momento 75mila utenze sono prive dell’elettricità: lo ha riferito Enedis, società elettrica francese. In particolare le interruzioni di elettricità si sono verificate in Normandia, Bretagna e nella regione della Loira, mentre 23 dipartimenti sono stati posti in allerta arancione per i forti venti. Da parte sua, la SNCF ha segnalato alcune difficoltà di circolazione dovute alla caduta di alberi sui binari, in particolare nella Loira, nell’Île-de-France e in Normandia, dove alcuni treni “non sono partiti questa mattina” mentre veniva controllato lo stato dei binari, ha dichiarato un portavoce all’AFP.