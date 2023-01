Forti raffiche di Libeccio, saltano corse dei traghetti per l’Elba

MeteoWeb

Disagi nel porto di Livorno, a causa di raffiche di 22 nodi di Libeccio che stanno sferzando la costa: i traghetti per le grandi isole risultano regolari, ma è fermo il collegamento per Capraia del Liburna. Sul canale di Piombino, per quanto riguarda i collegamenti con l’isola d’Elba, risultano fermi il Vesta della Blu Navy sulla tratta Piombino – Portoferraio, il Bellini (Toremar) per Rio Marina e l’aliscafo Schiopparello.

