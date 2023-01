Vento di burrasca a Termoli, abbattuta la croce della Cattedrale

MeteoWeb

Il forte vento ieri, che ha raggiunto punte di 70 km/h sulla costa molisana, ha abbattuto la croce della Cattedrale di Termoli: si è inclinata sotto le raffiche che ieri ha spazzato il litorale, facendo volare tegole e abbattendo alberi. Questa mattina è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli per rimuovere la croce pericolante, staccata dal supporto. La Cattedrale di Termoli è stata chiusa al pubblico durante le operazioni e riaperto subito dopo.

