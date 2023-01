Clima, vernice arancione su palazzo Matignon: ambientalisti fermati a Parigi | VIDEO

MeteoWeb

Lo scopo era quello di denunciare “l’azione di facciata a difesa del clima di facciata” da parte del governo francese. Per questo motivo alcuni attivisti ambientalisti hanno imbrattato di vernice arancione la facciata di Palazzo Matignon, sede del governo. Il blitz, come riporta Le Parisien, è avvenuto a mezzogiorno. La scelta della giornata di oggi non è casuale: i ministri sono rientrati dopo le vacanze invernali.

L’azione è stata rivendicata sui social dal ramo francese di Ultima generazione, lo stesso movimento che due giorni fa ha imbrattato la sede del Senato a Roma. In un video postato sui social si vedono due persone che imbrattano la porta del palazzo con l’ausilio di estintori per poi sdraiarsi a terra. I due sono stati bloccati dalla polizia.

In un comunicato stampa, il movimento ha avvertito che “finché il governo continuerà nella sua criminale latitanza, continueremo a utilizzare tutti i mezzi non violenti a nostra disposizione per far sentire le nostre grida di rivolta“. E ha esortato “tutti i cittadini che condividono i (suoi) valori ad unirsi alla resistenza civile“.

Una squadra di pulizia è intervenuta rapidamente per cercare di cancellare le tracce di vernice. Il presidente francese Emmanuel Macron è stato accusato di essere disconnesso dalla realtà dopo aver esclamato sabato, durante gli auguri ai francesi: “Chi avrebbe potuto prevedere (…) la crisi climatica con effetti spettacolari anche quest’estate nel nostro Paese?“.