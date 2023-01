Cappuccio bianco sul Vesuvio, ancora neve sulla cima del vulcano | FOTO

MeteoWeb

Il Vesuvio continua ad indossare il cappuccio bianco: da venerdì scorso la parte sommitale del vulcano è imbiancata dalla neve. Le temperature rigide hanno preservato il manto nevoso, che offre uno spettacolo suggestivo dal Golfo di Napoli.

La Protezione civile della Campania ha prorogato fino alla mezzanotte di oggi l’allerta gialla per piogge intense sulla Piana campana, Napoli, Isole del Golfo di Napoli, Area Vesuviana, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto e Basso Cilento. Si è passati invece al verde nell’Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro.

Fino alla mezzanotte di oggi la perturbazione continuerà a insistere soprattutto sulla fascia costiera dando luogo a precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o isolato temporale con conseguenti fenomeni di dissesto idrogeologico localizzati.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: