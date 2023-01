Vigili del Fuoco, il Ministro Piantedosi: “eccellenza e orgoglio nazionale” | FOTO

MeteoWeb

Si è tenuta questa mattina a Roma, nell’Aula Magna della storica sede per la formazione dell’Istituto Superiore Antincendi, l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2022-2023 dei Vigili del fuoco, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del fuoco Emanuele Prisco, del capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Laura Lega, del capo del Corpo nazionale Guido Parisi.

Il ministro dell’Interno Piantedosi nel suo intervento ha ringraziato ancora una volta il Corpo “per essere orgoglio nazionale e colonna portante del soccorso pubblico del nostro Paese”. “La natura del Corpo nazionale – ha detto il ministro – impone l’esigenza di promuovere, attraverso attività di studi, nuovi modelli di intervento di individuazione di regole e di prescrizioni tecniche. La modernità ridisegna gli scenari di rischio, quindi ricerca e formazione sono i pilastri su cui un corpo che fa soccorso deve investire risorse”.

“Il programma di studi elaborato conferma l’intento del Corpo nazionale di rafforzare non solo le competenze tecniche, ma anche di accompagnare l’attività del personale in tutte le proprie competenze. Il valore della formazione è fondamentale perché garantisce ai nostri operatori, di tutti i livelli, di affrontare le molteplici sfide che avranno di fronte” ha detto il capo Dipartimento Laura Lega nel suo intervento.

“La cerimonia d’apertura dell’Anno Accademico – ha detto il capo del Corpo Guido Parisi – propone sempre contenuti in linea con le sfide che l’amministrazione è chiamata ad affrontare nel soccorso tecnico e nella prevenzione incendi. Le nuove linee di indirizzo degli studi si collocano in un quadro della sicurezza in costante evoluzione, anche per fenomeni complessi e imprevedibili, come quello dei cambiamenti climatici”.

Durante la cerimonia il direttore centrale per la Formazione Gaetano Vallefuoco ha presentato il catalogo dell’offerta formativa per l’anno accademico 2022-2023, momento cui è seguita la preziosa lectio magistralis del presidente della Corte dei Conti Guido Carlino, “La Corte dei Conti: magistratura a tutela del buon andamento della P.A.”. Consegnato a Gabriele Brizzi l’attestato di vincitore del primo concorso per tesi di laurea magistrale in “Ingegneria della Sicurezza”, per la tesi dal titolo “Il rischio incendi boschivi nella regione Abruzzo”.