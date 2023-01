Virgin Orbit lancerà una missione storica dal Regno Unito

MeteoWeb

Una missione storica è in programma lunedì 9 gennaio. “Start Me Up” di Virgin Orbit dovrebbe decollare alle 23:16 ora italiana dallo Spaceport Cornwall in Inghilterra: lo hanno annunciato i rappresentanti dell’azienda. “Start Me Up” sarà il primo lancio orbitale in assoluto dal Regno Unito e la prima missione commerciale a prendere il volo dall’Europa occidentale.

“E’ un punto di riferimento significativo per la nazione, per l’Agenzia spaziale del Regno Unito e per tutti coloro che hanno lavorato così duramente per molti anni per trasformare in realtà le nostre ambizioni di creare una capacità di lancio spaziale commerciale,” ha affermato Ian Annett, vice CEO della UK Space Agency.

Virgin Orbit, Cosmic Girl e LauncherOne

Virgin Orbit utilizza un aereo da trasporto chiamato Cosmic Girl, che decolla da una pista con un razzo lungo 21 metri chiamato LauncherOne posizionato sotto un’ala. Cosmic Girl rilascia LauncherOne a un’altitudine di circa 11mila metri. A quel punto il razzo accende i motori e si fa strada in orbita.

Flessibilità e reattività sono parte integrante di questa strategia di lancio, hanno affermato i rappresentanti di Virgin Orbit. Anche la consociata di Virgin Orbit, la società di turismo suborbitale Virgin Galactic, utilizza un sistema di lancio aereo. Sia Virgin Orbit che Virgin Galactic fanno parte del Virgin Group del miliardario Richard Branson.

Nove satelliti in orbita con la missione “Start Me Up”

Con la missione “Start Me Up”, LauncherOne trasporterà in orbita un totale di 9 piccoli satelliti per 7 diversi clienti.

“Le missioni di questi satelliti coprono un’ampia gamma di attività volte a migliorare la vita sul pianeta Terra, compresa la riduzione dell’impatto ambientale della produzione; la prevenzione del traffico illegale, contrabbando e terrorismo; e una serie di funzioni di sicurezza nazionale,” ha scritto Virgin Orbit in un descrizione della missione.

Virgin Orbit, 5 voli all’attivo

Virgin Orbit ha al suo attivo 5 lanci fino ad oggi, tutti decollati dal Mojave Air and Space Port in California. La prima missione, un volo di prova decollato nel maggio 2020, è fallita. I 4 voli successivi, però, hanno avuto tutti successo, dispiegando in orbita un totale di 33 satelliti.

Virgin Orbit aveva originariamente previsto a novembre 2022 il lancio di “Start Me Up”, che prende il nome dal successo dei Rolling Stones del 1981. Tuttavia, i ritardi nell’ottenere le necessarie approvazioni normative hanno posticipato il decollo.

Se “Start Me Up” non potrà decollare lunedì, le date di backup sono disponibili da metà a fine gennaio.