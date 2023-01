Vitamina C, ritirato farmaco Bayer | LOTTO e DETTAGLI

MeteoWeb

Con apposito provvedimento, l’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, a tutela della salute pubblica, “ha disposto oggi, 18 gennaio 2023, il ritiro, a scopo cautelativo, del medicinale: VITAMINA C BAYER 1 g/5 ml soluzione iniettabile 3 fiale s.c./i.m./e.v, lotto n. G204101 scad. 10/2023, AIC 025116029“. Il ritiro, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, “è stato disposto a scopo cautelativo, a seguito della comunicazione della ditta BAYER SPA concernente riscontro di particelle visibili in sospensione in confezioni del medicinale, ai sensi dell’art. 70 del D. L.vo 219/2006. Pertanto, in via cautelare, deve essere bloccata la vendita“.

“Per ulteriori informazioni, si può contattare: Customer Service – Team INGROSSO Numero verde 800-533355 E-mail italy.bhc.cs.int.ingrosso@bayer.com Customer Service – Team FARMACIE Numero verde: 800-502110 E-mail italy.bhc.cs.farmacie@bayer.com. La ditta BAYER SPA ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare,” conclude la nota dello Sportello dei Diritti.