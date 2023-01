Vulcano, i cittadini protestano: sindaco punta alla riapertura della scalata al cratere

MeteoWeb

I cittadini di Vulcano, isola delle Eolie, sono scesi in piazza oggi, nonostante la pioggia, per esprimere il loro dissenso e le loro perplessità su vari punti collegati alla situazione emergenziale, legata all’anomala emissione dei gas vulcanici, prorogata dal Consiglio dei Ministri fino al prossimo 30 giugno. Dal novembre del 2021, la scalata al Gran cratere è chiusa e, come lamentato dalla popolazione, questo ha creato un grave contraccolpo all’economia isolana che sul termalismo e sul vulcano ha i suoi punti di forza.

“Ribadisco che è mia intenzione riaprire la scalata al vulcano, da attuarsi attraverso un percorso, in sicurezza, che esclude le fumarole. Sono solo in attesa che venga convocata la più volte sollecitata riunione del Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica“. Lo ha evidenziato il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo nel corso della riunione che, oggi, ha fatto seguito alla manifestazione dei cittadini di Vulcano.