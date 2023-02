L’1 marzo riunione del governo sull’emergenza siccità: serve un piano di interventi

MeteoWeb

Un primo incontro interministeriale per la emergenza siccità si terrà l’1 marzo a Palazzo Chigi, presieduto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dovrà valutare le iniziative per varare un piano di interventi a breve scadenza ed una programmazione a media-lunga scadenza. Lo ha deciso il governo, dopo la relazione del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci. All’incontro parteciperanno i rappresentanti dei Ministeri Ambiente, Infrastrutture, Agricoltura, Coesione, oltre alla Protezione Civile. La decisione è stata adottata dal governo dopo le relazioni del ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci e dei colleghi Francesco Lollobrigida, Gilberto Pichetto Fratin, Luca Ciriani e Raffaele Fitto.

“Recuperare anni di inerzia sul settore idrico impone decisioni coraggiose e immediate. La carente infrastrutturazione, malgrado le risorse disponibili, sta determinando una condizione di emergenza, malgrado la siccità non sia più un fenomeno raro. Dalla riunione della prossima settimana, alla quale vorrà partecipare anche il Premier, emergeranno le indicazioni politiche necessarie per i primi interventi“, ha dichiarato il Ministro Musumeci.