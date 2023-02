Accadde oggi: il 4 febbraio 1936 veniva prodotta la prima sostanza radioattiva artificiale

MeteoWeb

Il 4 febbraio 1936 il “radio E”, scoperto da Marie Curie, è la prima sostanza radioattiva ad essere prodotta artificialmente. Durante gli anni trenta si scoprì che i lavoratori esposti al radio nelle fabbriche che usavano vernice luminescente si ammalavano gravemente, per lo più di anemia e cancro alle ossa: in seguito a queste evidenze cliniche l’uso del radio declinò rapidamente. Il radio infatti viene trattato dall’organismo come il calcio, e depositato nel tessuto osseo, dove la radioattività ne degrada il midollo e può indurre mutazioni nelle cellule ossee. L’aver maneggiato radio per anni è ritenuta la causa della prematura morte di Marie Curie. Il radio veniva usato in passato nelle vernici luminescenti per quadranti e lancette di orologi, sveglie e strumentazione varia.

Oltre cento ex-pittori di lancette di orologi, che usavano le loro labbra per fare la punta al pennello, morirono per le radiazioni: poco dopo, gli effetti nocivi delle radiazioni iniziarono ad essere pubblicizzati. Il radio venne usato nei quadranti delle sveglie fino agli anni cinquanta. Gli oggetti verniciati con vernice al radio possono essere pericolosi ancora oggi e devono essere maneggiati con la dovuta cautela. Attualmente, per vernici luminescenti viene usato trizio al posto del radio.