Aereo scomparso nelle Filippine: si è schiantato sul vulcano Mayon

E’ stato localizzato il piccolo aereo scomparso nei giorni scorsi nelle Filippine, dopo essere decollato sabato in direzione di Manila: il velivolo trasportava due piloti filippini e due passeggeri australiani. L’aereo è stato trovato oggi su uno dei vulcani più attivi del Paese.

Nessuna traccia ancora delle persone a bordo del Cessna 340 che si è schiantato in un burrone sul pendio del vulcano Mayon nella provincia di Albay. “Le condizioni dell’equipaggio e dei passeggeri non sono ancora note, poiché il luogo esatto non è ancora stato raggiunto dalle squadre di ricerca e soccorso a causa del maltempo,” ha dichiarato l’Autorità dell’aviazione civile delle Filippine.

Le operazioni in corso sono ostacolate dal maltempo.