Allarme metano: le emissioni hanno superato i 135 milioni di tonnellate nel 2022

MeteoWeb

Una combinazione di alti prezzi dell’energia, sicurezza dell’approvvigionamento e incertezza economica non sono stati sufficienti a ridurre le emissioni di metano lo scorso anno.

Infatti, secondo l’ultimo aggiornamento del Global Methane Tracker dell’Aie (l’Agenzia internazionale dell’energia) l’industria energetica globale è stata responsabile di 135 milioni di tonnellate di metano rilasciate nell’atmosfera nel 2022, solo leggermente al di sotto dei livelli record registrati nel 2019.

Emissioni di metano

Oggi, il settore energetico rappresenta circa il 40% delle emissioni totali di metano attribuibili alle attività umane, seconde solo all’agricoltura. Il metano è responsabile di circa il 30% dell’aumento delle temperature globali dalla rivoluzione industriale perché si dissipa più velocemente dell’anidride carbonica, ma è un gas serra molto più potente durante la sua breve durata.

Secondo l’Aie, la riduzione delle emissioni di metano è uno dei modi più efficaci per limitare il riscaldamento globale e migliorare la qualità dell’aria a breve termine. Le sole emissioni di metano da petrolio e gas potrebbero essere ridotte del 75% con le tecnologie esistenti, ricorda l’Aie, evidenziando una mancanza di azione da parte dell’industria su un problema che spesso è molto economico da affrontare.

Tagli al metano per limitare il riscaldamento globale

“Meno del 3% del reddito maturato dalle compagnie petrolifere e del gas in tutto il mondo lo scorso anno sarebbe necessario per realizzare gli investimenti di 100 miliardi di dollari in tecnologie necessari per ottenere questa riduzione”, precisa l’Agenzia.

“Il nostro nuovo Global Methane Tracker mostra che sono stati compiuti alcuni progressi, ma che le emissioni sono ancora troppo elevate e non diminuiscono abbastanza velocemente. Soprattutto perché i tagli al metano sono tra le opzioni più economiche per limitare il riscaldamento globale a breve termine.

Non ci sono scuse” ha dichiarato il direttore esecutivo dell’AIE Fatih Birol. “L’esplosione del gasdotto Nord Stream lo scorso anno ha rilasciato un’enorme quantità di metano nell’atmosfera. Ma le normali operazioni di petrolio e gas in tutto il mondo rilasciano ogni giorno la stessa quantità di metano dell’esplosione del Nord Stream”.