Allerta Meteo Calabria: freddo e venti di burrasca in arrivo, neve in montagna

“In arrivo freddo e venti fino a burrasca su gran parte della nostra Regione. Attese mareggiate lungo le coste esposte e nevicate in montagna“: lo annuncia la Protezione Civile della Calabria.

Oggi una perturbazione sfiorerà medio Adriatico e Sud, determinando una fase di instabilità con precipitazioni, nevose a bassa quota domenica tra Puglia e Calabria.

