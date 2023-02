Allerta Meteo Campania: disposta l’evacuazione a Casamicciola

MeteoWeb

Nuova allerta meteo, nuova evacuazione a Casamicciola, comune dell’isola di Ischia. I cittadini delle zone a rischio idrogeologico dopo l’alluvione dello scorso novembre dovranno lasciare le loro case a causa della nuova allerta meteo gialla prevista a partire da domattina.

Il commissario prefettizio del comune isolano, infatti, ha emanato, come previsto dalle misure di emergenza adottate dopo l’alluvione, una ordinanza che dispone l’allontanamento dalle case degli abitanti delle zone A4 e D dalle 7 di domattina e fino alle 10 di lunedì. Gli sfollati potranno trovare accoglienza negli hotel convenzionati con il Comune o scegliere una sistemazione abitativa autonoma; sin da oggi è stato attivato il servizio navetta per raggiungere gli hotel.

L’ordinanza prevede anche una serie di misure precauzionali per le zone a basso rischio ed avvertenze per tutta la cittadinanza in relazione ai rischi potenziali degli eventi meteorologici intensi.