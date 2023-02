Allerta Meteo, ciclone Mediterraneo in arrivo sull’Italia: sarà un 1° Marzo di maltempo e neve

MeteoWeb

Il ciclone Mediterraneo si sta avvicinando nuovamente all’Italia dopo aver già colpito il nostro Paese tra domenica e lunedì ed essersi poi spostato verso la Spagna e le Baleari. La tempesta continua a mantenersi stazionaria nel Mediterraneo centro/occidentale e oggi ha imperversato nel mar di Sardegna, determinando forti piogge nell’isola con nevicate sui rilievi e condizioni meteo prettamente invernali. A Cagliari la temperatura è di +8°C e l’accumulo pluviometrico giornaliero di 15mm, ma in tutta la Sardegna ha piovuto copiosamente.

Nel corso del pomeriggio, esattamente come previsto nei nostri precedenti bollettini, piogge e temporali hanno raggiunto anche la Sicilia occidentale, con una linea temporalesca da Ribera a Palermo dove sono in corso piogge a tratti intense. Nel resto del Sud, invece, fa ancora particolarmente caldo: a Reggio Calabria abbiamo +18,5°C dopo le 17:00, un valore abnorme per questo periodo dell’anno.

Allerta Meteo, il ciclone sul mar di Sardegna: le immagini satellitari

Proprio il caldo persistente al Sud, determinerà fenomeni estremi nelle prossime ore: il maltempo provocato dal ciclone sarà decisamente violento con nuove intense grandinate come quelle che si erano già verificate nella serata di domenica e nella giornata di lunedì. L’ultimo aggiornamento dell’animazione satellitare evidenzia la rotazione delle nubi intorno al ciclone nel mar di Sardegna meridionale, e la conseguente risalita di nubi temporalesche tra la Sicilia occidentale e il Tirreno centrale, mentre sullo Jonio abbiamo ingenti quantità di sabbia e polvere provenienti dal Sahara:

Le mappe del vento al suolo previsto dal modello Moloch dell’ISAC-CNR per le prossime ore, indicano in modo chiarissimo quale sarà la traiettoria del ciclone Mediterraneo che nella sera/notte si sposterà sul mar Tirreno e poi domani lo risalirà arrivando fino al largo di Roma, alimentando forti venti ciclonici intorno al minimo di bassa pressione:

Allerta Meteo, la traiettoria del ciclone dal mar di Sardegna al Tirreno nelle prossime ore

Il maltempo conseguente sarà particolarmente intenso. Nella sera/notte avremo violenti temporali nella Sicilia settentrionale e orientale (Stretto di Messina), nel sud della Calabria (Aspromonte), nel Tirreno in risalita su Campania e Lazio, con sconfinamenti anche su Abruzzo e Molise, dove inizierà a nevicare copiosamente. Attenzione al maltempo persistente su Sardegna e Corsica, con fenomeni molto abbondanti in Corsica dove la neve cadrà con accumuli eccezionali sui rilievi.

Allerta Meteo per domani, Mercoledì 1 Marzo 2023

Domani sarà un 1° giorno di Marzo particolarmente estremo: il ciclone risalirà il Tirreno e il maltempo persisterà in Sardegna, ma si estenderà anche a quasi tutta l’Italia peninsulare, escluse soltanto le due estremità di Nord alpino e Sud. Sarà una giornata di sole, infatti, in Sicilia e Calabria, dopo il forte maltempo della notte, mentre sulle Alpi il clima peggiorerà in giornata ma senza precipitazioni degne di nota, ad eccezione del basso Piemonte e, in modo più modesto, delle Dolomiti.

Nella prima parte della giornata i fenomeni più abbondanti colpiranno Abruzzo, Marche, Umbria e Toscana, con abbondanti nevicate fino a quote medio/basse. Nel pomeriggio/sera, poi, con il ciclone al largo di Roma, il maltempo più estremo oltre ad interessare i litorali del Centro, si concentrerà in pianura Padana e in modo particolare nelle stesse aree già interessate dalle grandi nevicate dei due giorni scorsi: basso Piemonte, entroterra ligure e Appennino tosco/emiliano.

Allerta Meteo, domani sera possibili nevicate in pianura Padana

La neve cadrà abbondante fino a quote molto basse (300 metri di altitudine), e localmente sconfinerà anche in pianura, soprattutto in Emilia Romagna, dove potrebbe imbiancare Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e lambire addirittura Ferrara e Cremona, al confine con la Lombardia.

A tal proposito, sia protezione civile che aeronautica militare hanno lanciato l’allerta meteo con tutti i dettagli sul maltempo e sulla neve in arrivo nelle prossime ore:

