Allerta Meteo, tutti i dettagli sulla svolta di domenica: freddo, maltempo e tanta neve al Centro/Nord

Domani torna a ruggire l’inverno sull’Italia. Dopo il caldo anomalo di queste ore, bruscamente già dall’alba di Domenica 26 Febbraio un’irruzione d’aria fredda riporterà l’inverno nel nostro Paese, ovviamente a partire dal Nord e in modo particolare dal Nord/Est. Scatta, quindi, una nuova Allerta Meteo per i fenomeni che seguiranno a quest’irruzione fredda, concomitante alla formazione di un profondo e violento ciclone sull’Italia centro/settentrionale.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli hanno ulteriormente intensificato l’entità del maltempo in arrivo nelle prossime ore, in modo particolare per quanto riguarda i venti che saranno molto forti al Nord dove la bora soffierà impetuosa a causa di un importante gradiente barico nella Regione alpina, come possiamo osservare nella mappa del modello tedesco DWD per le 13:00 di domenica 26 febbraio:

Il maltempo in arrivo sarà particolarmente violento anche per i contrasti termici tra l’aria fredda proveniente da Nord/Est e il caldo persistente ai bassi strati dopo tre settimane di mite anticiclone. I fenomeni più intensi, anche temporaleschi, colpiranno dapprima l’Emilia Romagna, estendendosi poi nel pomeriggio di domenica a Toscana, Umbria e Marche.

La neve cadrà copiosa sulle Regioni centro/settentrionali, fino a quote molto basse. Abbondanti nevicate colpiranno anche le zone oltre il confine: Francia meridionale, fin quasi sulle coste di Marsiglia, ma anche Svizzera, Austria e in modo particolare nord/ovest dei Balcani, con accumuli importanti tra Croazia e Bosnia. In Italia le nevicate più importanti si verificheranno in Piemonte, specie su Alpi e Prealpi grazie allo “stau”, ma anche sull’Appennino tosco/emiliano, con sconfinamenti fin quasi in pianura, non solo in Emilia Romagna ma anche in Toscana dove la neve cadrà copiosa su gran parte della Regione e fino a bassa quota. Neve anche su Marche, Umbria e nei settori più settentrionali dell’Abruzzo.

Ancora incerta l’evoluzione successiva, per la prossima settimana, ma è confermata l’estensione del freddo e del maltempo anche al Centro/Sud con scenari tipicamente invernali per tutt’Italia e nuove abbondanti nevicate sui rilievi appenninici. Ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Intanto per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: