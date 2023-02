Allerta Meteo Emilia-Romagna: anche domani gelo e neve fino alla costa

MeteoWeb

Nuova allerta meteo in Emilia-Romagna: Arpae e Protezione civile regionale hanno diramato un codice giallo per temperature rigide e neve, valido dalle 00:00 del 9 febbraio 2023 fino alle 00:00 del 10 febbraio 2023.

Nella giornata di domani, “la persistenza di correnti fredde orientali determinerà ancora temperature medie giornaliere inferiori a 0°C sulle zone di pianura e collina e -3°C sulle zone di montagna,” si legge nel bollettino. “Sono previste inoltre ancora deboli precipitazioni nevose residue sulla Romagna, con accumuli medi di neve tra 5-10 cm ad eccezione della costa, dove potrebbero assumere carattere di pioggia mista a neve. I fenomeni persisteranno soprattutto nelle ore notturne e nel primo mattino e si esauriranno entro la mattinata“.

