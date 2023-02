Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: domani vento oltre 100 km/h, quota neve in calo

MeteoWeb

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo codice giallo a causa dell’ondata di maltempo attesa nelle prossime ore, in particolare lungo la fascia costiera della regione, dove è previsto vento molto forte. L’avviso è valido dalle 21 di oggi fino alle 12 di lunedì.

Da stasera – si legge nel bollettino della Protezione civile – l’avvicinamento di una saccatura dall’Europa settentrionale determinerà l’arrivo di aria più fredda e di forti correnti da nord-est nei bassi strati. In tarda serata potrà iniziare a soffiare Bora forte sulla costa, moderata o sostenuta sulle zone orientali, e saranno possibili precipitazioni in genere deboli o moderate, in particolare sulle aree orientali della regione e sulla costa. Domani sulla costa soffierà Bora forte, anche molto forte a Trieste e sul Carso con raffiche anche oltre i 100 km/h. In pianura e sulla zona montana vento da moderato a sostenuto da nord-est, anche forte in quota. Fino al mattino saranno possibili precipitazioni sparse, più probabili sulla costa e a est, con quota neve in calo a 300-400 metri. Possibili deboli nevicate anche sul Carso.

