Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice giallo per vento forte

MeteoWeb

L’anticiclone sull’Atlantico e la depressione sulla Russia fanno affluire correnti nordoccidentali sull’Italia. Un fronte, nella notte tra venerdì e sabato, determinerà la temporanea e decisa intensificazione di tali correnti. La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo codice giallo, valida dalla mezzanotte alle 15 di domani, per vento forte su tutta l’area montana e possibili raffiche sul fondovalle. Domani, in montagna, di notte e al mattino, soffieranno venti forti da nord-ovest, anche molto forti in quota. Sarà comunque possibile qualche raffica locale anche a fondovalle, specie in Carnia. Vento in calo nel pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: