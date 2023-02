Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: in arrivo bora forte, rischio valanghe

MeteoWeb

Rischio valanghe sui monti del Friuli Venezia Giulia e forti venti di bora in arrivo, in particolare su Trieste. La Protezione Civile ha diramato un avviso per domenica 26 e lunedì 27 febbraio, che evidenzia una tendenza di rischio valanghe debole. Punti considerati pericolosi si trovano sui pendii ombreggiati molto ripidi, e sono possibili isolate valanghe di neve a lastroni, che possono raggiungere dimensioni medie. Per martedì 28 febbraio, il pericolo valanghe resta stabile, ma il vento, annunciato da moderato a forte, comporterà il raffreddamento del manto nevoso che si consoliderà.

Forti raffiche di vento sono previste a Trieste domenica 26 febbraio. Per questo, in via precauzionale, il Comune ha annunciato la chiusura di tutti i giardini pubblici.