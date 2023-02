Allerta Meteo in India: ondate di calore in anticipo nel Nord/Ovest

MeteoWeb

Allerta meteo per ondate di calore in India: il Dipartimeto Meteorologico Indiano ha avvisato che varie zone del Nord/Ovest del Paese avrebbero toccato i +37°C. Nel frattempo, altre aree del Paese stanno registrando temperature che abitualmente si presentano solo dopo la metà di marzo. Nello Stato dell’Andhra Pradesh la scorsa settimana è stata la più calda degli ultimi 70 anni nello stesso periodo.

La situazione anomala ha allarmato gli esperti locali, che hanno sottolineato come la stagione primaverile, fondamentale per le coltivazioni, si stia pericolosamente accorciando. La National Disaster Management Authority ha convocato una riunione dei responsabili di tutte le sedi locali e per impostare la strategia per una risposta immediata ed efficiente alle emergenze che si prevede verranno causate dalle prossime ondate di calore.