Allerta Meteo Marche: possibili nevicate anche a basse quote

La Protezione Civile regionale delle Marche ha emesso un’allerta meteo per neve, valida per tutta la giornata di domani 8 febbraio. “Flussi nordorientali favoriranno la formazione di strutture cumuliformi in ingresso dal mare”. Potrebbero verificarsi rovesci anche in zone costiere e precipitazioni nevose a quote basso collinari ma con accumuli significativi sopra i 200 metri, riporta il bollettino. Le temperature risulteranno in diminuzione nei valori minimi.

Le condizioni avverse riguarderanno anche il territorio di Senigallia (Ancona), colpito dall’alluvione dello scorso 15 settembre, che, fa sapere il Comune, “sarà interessato da brevi rovesci nevosi fino a quote basse”.