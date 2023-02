Allerta Meteo Molise: neve a bassa quota e ghiaccio

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Molise ha diramato un‘allerta meteo gialla per neve anche a bassa quota sull’intera regione per la giornata di domani, giovedì 9 febbraio. I rischi maggiori sono legati alla possibile formazione di ghiaccio durante le ore notturne.

In alcuni comuni costieri e dell’hinterland, dal pomeriggio di oggi sono entrati in azione mezzi spargisale nell’attività preventiva per la pubblica sicurezza. Mezzi spazzaneve in azione anche a Campobasso, dove è scattato il piano anti-neve della Sea.