Prosegue anche domani l’ondata di maltempo e neve che sta interessando molte regioni italiane. Alla luce di questo scenario, molti Sindaci stanno disponendo apposita ordinanza di scuole chiuse. Di seguito aggiorniamo in tempo reale l’elenco di tutti i comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole anche per la giornata di Venerdì 10 Febbraio.

Scuole chiuse in Calabria

Sant’Agata d’Esaro (Cosenza)

(Cosenza) Acri (Cosenza)

Scuole chiuse in Sicilia

Ferla (Siracusa)

Scuole chiuse in Emilia-Romagna

Santarcangelo di Romagna (Rimini)

