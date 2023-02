Allerta Meteo Puglia: codice arancione per vento forte

MeteoWeb

Un’allerta meteo di colore arancione è stata diramata dalla Protezione Civile regionale della Puglia. L’allerta, valida dalle 12 di domani, sabato 4 febbraio, e per le successive 24-36 ore, è per “rischio vento su Salento, Puglia Centrale Adriatica, Centrale Bradanica e bacini del Lato e del Lenne“. Allerta gialla, sempre per rischio vento, sul resto della regione.

Sono previsti “venti tendenti a forti dai quadranti settentrionali con rinforzi di burrasca sulla Puglia settentrionale e di burrasca forte sulla Puglia centro-meridionale”.