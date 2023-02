Allerta Meteo Sardegna: in arrivo forte vento e pioggia

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sardegna comunica che un sistema ciclonico localizzato tra le Isole Baleari e la Sardegna farà il suo ingresso sul Canale di Sardegna nel corso della notte. Nella mattina di domani, 1 marzo, il ciclone attraverserà il Canale di Sardegna in direzione est per poi raggiungere il Mar Tirreno nel primo pomeriggio. Ciò determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche in particolare sul settore meridionale dell’isola.

La Protezione Civile della Sardegna avvisa, dunque, che a partire dalle ore 21:00 di oggi e sino alle 21:00 di domani, 1 marzo, si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati localmente elevati in particolare sulla Sardegna meridionale. Inoltre, nella prima parte della giornata di domani saranno possibili, sulle coste meridionali dell’isola, venti localmente forti con raffiche fino a burrasca dai quadranti meridionali in successiva rotazione da nord-ovest.

Sulla base di queste previsioni, è stata emessa a partire dalle ore 14:00 del 28 febbraio e sino alle 23:59 dell’1 marzo un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente e Campidano; allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sull’area di allerta Flumendosa Flumineddu.

Intanto, il Comune di Cagliari ha diffuso un comunicato in cui si invita la cittadinanza di evitare di parcheggiare nelle zone a rischio allagamento a Pirri: via Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, via Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. In alternativa è consigliato l’utilizzo degli stalli presso il parcheggio della Piscina comunale “G. Sicbaldi“ di via Roberto Pisano.