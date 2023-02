Allerta Meteo Sardegna: piogge intense e neve già dai 500 metri

MeteoWeb

Allerta meteo in Sardegna domani e dopodomani, per l’arrivo di piogge intense nelle zone orientali e meridionali e neve già dai 500 metri.

Domani l’Isola sarà interessata da precipitazioni da isolate a sparse che sul settore orientale e meridionale raggiungeranno cumulati localmente moderati, ha spiegato la protezione civile regionale, precisando che avranno carattere nevoso, con quota neve intorno ai 600 metri sulla Sardegna orientale e 800 metri su quella occidentale.

Dopodomani, 7 gennaio, sono previste precipitazioni residue con cumulati deboli sulla Sardegna orientale e meridionale con quota neve intorno ai 500 metri. Si prevede che i fenomeni cesseranno nella seconda parte di dopodomani.

Dopodomani sarà possibile la formazione di ghiaccio sul manto stradale nelle ore più fredde.

