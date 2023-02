Allerta Meteo Sardegna: in arrivo pioggia, neve e ghiaccio

MeteoWeb

Valida fino a domani, 8 febbraio, alle 12, un’allerta meteo per neve e ghiaccio in Sardegna, emessa dalla Protezione civile regionale. Stasera la temperatura alla quota barica di 850 Hpa (circa 1.500 metri) scenderà sotto i -4°C nella parte orientale dell’isola.

Sono previste deboli piogge isolate e nevicate da quota 500 metri. Fino a domani è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: