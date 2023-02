Allerta Meteo Sardegna: sull’Isola criticità per neve e ghiaccio

MeteoWeb

Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 8, e sino a mezzogiorno di venerdì 10 febbraio 2023, la Sardegna sarà interessata da precipitazioni da isolate a sparse, con cumulati locali moderati sul settore orientale: lo rende noto la Protezione civile regionale. Le precipitazioni saranno anche di tipo nevoso, con quota neve intorno a 500 metri sui settori orientali. Sul resto del territorio isolano, le nevicate sono attese da quota 600 a 700 metri. Probabile la formazione di ghiaccio sul manto stradale dovuta sia alla precipitazione nevosa, che all‘irraggiamento notturno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: