Allerta Meteo Sicilia: previsti temporali, forti venti e nevicate

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valida dalle ore 16 di oggi e fino alle 24 di domani, mercoledì 8 febbraio. Prevista allerta gialla per temporali in tutta la regione.



“Dal mattino di mercoledì 8 febbraio, per 24-36 ore, previsti venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con probabili raffiche di burrasca forte o tempesta nella giornata di giovedì 9 febbraio 2023. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Dalla tarda mattinata di mercoledì 8 febbraio, per 18-24 ore, previste nevicate al di sopra dei 500-700 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati”, si legge nel bollettino.