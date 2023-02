Allerta Meteo Toscana: codice giallo per rischio idrogeologico e neve in Appennino

MeteoWeb

“Emessa allerta gialla dalla nostra sala regionale nella giornata di domani per rischio idrogeologico su tutta la Toscana e rischio neve su rilievi Appennino, Monte Amiata, Chianti e Alto Mugello, prevista neve sopra i 400/500 metri“: è quanto ha dichiarato il presidente della Toscana Eugenio Giani. “Rischio vento dalla mattina di domani su costa, Arcipelago, zone settentrionali e centrali, prestiamo attenzione!”

In dettaglio, la Sala operativa della protezione civile regionale ha reso noto che sono previste piogge, più deboli oggi e in intensificazione domani, e il vento da domani forte da nord-est su gran parte della regione con forti raffiche sull’Appennino, sulla costa livornese e sull’Arcipelago a nord dell’Elba. Su quest’ultimo è previsto anche mare molto mosso e localmente agitato.

Domani ci saranno nevicate di moderata intensità sull’Appennino (in particolare sui versanti orientali) e localmente anche sugli altri rilievi (Chianti, Colline Metallifere e Amiata). Il codice giallo per pioggia sarà in vigore fino alle 20 di domani e per neve e vento fino alle 24, sempre di domani, domenica 26 febbraio.

La Sala di protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per domani un codice giallo rischio idrogeologico-idraulico e vento su tutto il territorio, codice giallo rischio neve su tutto il territorio tranne le zone del Valdarno Inferiore e la Valdelsa. Previste piogge e rovesci diffusi dalle prime ore della giornata, attese nevicate di moderata intensità, dapprima a quote di 600-800 metri, in calo nel corso della giornata fino a 400-500 metri, vento forte su gran parte del territorio metropolitano, con forti raffiche sull’Appennino. Dalla Sala di protezione civile consigliano il transito sulla viabilità di montagna ed alta collina solo se necessario e con veicoli dotati di catene da neve o pneumatici invernali. Le persone che vogliono effettuare escursioni sulla neve è necessario che siano dotate di idonea attrezzatura e formazione al fine di evitare incidenti.

