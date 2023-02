Allerta neve nel sud del Piemonte: attesi 25-30cm nel Cuneese, aumenta il rischio valanghe

MeteoWeb

La quota delle nevicate sta scendendo in Piemonte e in serata – prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – calerà fino a 100-200 metri di altitudine, imbiancando anche le pianure. C’è allerta gialla nel sud della regione – Astigiano, Cuneese e Alessandrino – con accumuli previsti di 25-30cm in provincia di Cuneo e ai confini con la Liguria. Sulle colline torinesi sono attesi 10 centimetri. La perturbazione dovrebbe attenuarsi dalla tarda mattinata di domani, a partire da nord.

Arpa prevede un aumento del rischio valanghe fino al grado di “forte” (4 su scala che arriva fino a 5) sulle Alpi Marittime e Liguri. “Le escursioni in ambiente innevato – avvisa Arpa – richiedono molta prudenza”.