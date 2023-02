Allerta valanghe in Piemonte: pericolo medio per rialzo termico

MeteoWeb

Da inizio settimana, in Piemonte, si sono registrate una serie di nevicate che hanno apportato complessivamente 30-40cm su Alpi Liguri e Alpi Marittime con punte di 50cm alle quote superiori i 2000m, 10-30cm sulle Alpi Cozie, 5-15cm sulle Alpi Graie e 10-20cm sui settori settentrionali. E per il rialzo termico nelle ore più calde della giornata ora scatta l’allerta valanghe. Lo segnala Arpa Piemonte.

La nuova neve, spiega l’Agenzia per l’ambiente, è caduta molto fredda e leggera ed è stata ridistribuita dai venti, perlopiù moderati, creando accumuli generalmente ben identificabili in prossimità di dorsali, conche, canali e cambi di pendenza. Il grado di pericolo per domani, sabato 11 febbraio, sarà 2-moderato sui settori meridionale e alle quote medio alte dei settori occidentali e settentrionali; 1-debole alle quote inferiori e sulla fascia pedemontana settentrionale e nord occidentale. A causa del rapido aumento delle temperature, a partire da domenica è previsto un aumento del grado di pericolo nelle ore più calde della giornata quando raggiungerà il 2-moderato sulla maggior parte dei settori alpini.