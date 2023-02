L’urbanizzazione delle colline tropicali può aumentare il rischio di frane

MeteoWeb

Secondo uno studio pubblicato su Nature Geoscience, negli ultimi anni si è verificata un’accelerazione delle frane sotto la grande città in rapida crescita di Bukavu, nella Repubblica Democratica del Congo. I risultati suggeriscono che ciò potrebbe essere dovuto all’espansione urbana non pianificata che modifica i flussi idrici superficiali e sotterranei.

Il comportamento delle frane

Le frane sono comuni in tutti i tropici e rappresentano un pericolo crescente per la salute umana e le infrastrutture, dato che le città si espandono su pendii a rischio di frana. Le frane in profondità, che si verificano a decine di metri di profondità, possono modificare gradualmente vaste aree nel corso di molti anni. Il comportamento delle frane profonde è strettamente legato alla pressione dell’acqua all’interno dei terreni collinari, anche se non è chiaro se l’urbanizzazione influisca sull’equilibrio idrologico e aumenti il rischio di frane.

L’analisi

Gli studiosi hanno analizzato i dati radar satellitari dal 2015 al 2019, insieme a 70 anni di foto aeree, per esplorare il ruolo dell’urbanizzazione sui cambiamenti nel movimento di una frana profonda sotto Bukavu, nella Repubblica Democratica del Congo. I ricercatori hanno scoperto che alcune sezioni della frana si muovono fino a tre volte più velocemente rispetto agli anni ’70 e suggeriscono che questo non è il risultato di cambiamenti nelle precipitazioni o di terremoti. I ricercatori hanno dimostrato che le sezioni più veloci – che attualmente si spostano in media di 0,7 metri all’anno – sono quelle che si sono urbanizzate più rapidamente. Al contrario, la destabilizzazione della frana è più accentuata nelle aree in cui il reindirizzamento del deflusso superficiale e le perdite delle infrastrutture sotterranee si sono combinate per aumentare la saturazione idrica del suolo.

Gestione efficace delle acque sotterranee

Gli autori concludono che una gestione efficace e comunitaria dell’infiltrazione delle acque sotterranee e la comprensione di come l’attività antropica influenzi i processi di superficie sono fondamentali per mitigare i rischi di frana a Bukavu e in molte altre città in crescita dei tropici.