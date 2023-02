Dinosauri, gli artigli non servivano solo per scavare: scoperto un altro utilizzo

MeteoWeb

Gli artigli dei dinosauri avevano molte funzioni, ma ora una squadra dell’Università di Bristol e dell’Istituto di Paleontologia e Paleoantropologia dei Vertebrati (IVPP) di Pechino ha dimostrato che alcuni dinosauri predatori usavano i loro artigli non solo per scavare o anche per la visualizzazione.

Lo studio si concentrò su due gruppi di dinosauri teropodi, gli alvarezsauri e i therizinosauri, che avevano strani artigli, la cui funzione era stata finora un mistero. Si scopre che gli alvarezsauri usavano i loro artigli simili a rocce per scavare, ma i loro parenti stretti, i giganti therizinosauri, usavano i loro artigli a falce troppo sviluppati, lunghi un metro per essere esposti.

Uno studio dei dinosauri con un approccio computazionale in biomeccanica

Il nuovo lavoro è guidato da Zichuan Qin, uno studente di dottorato presso l’Università di Bristol e l’IVPP. Ha sviluppato un nuovo approccio computazionale in biomeccanica per identificare le funzioni basate sul confronto dettagliato con gli animali viventi.

In primo luogo, gli artigli sono stati modellati in tre dimensioni da scansioni CT, poi modellati per lo stress e sforzo utilizzando metodi di ingegneria, e infine abbinavano funzioni di trazione, penetrazione e scavo rispetto agli animali moderni, di cui conosciamo le funzioni degli artigli.

Gli Alvarezsauri e i therizinosauri

“Alvarezsauri e i therizinosauri sono sicuramente i cugini più strani tra i dinosauri“, ha detto il professor Michael Benton, uno dei supervisori di Zichuan. “Gli alvarezsauri erano i dinosauri più piccoli di sempre, delle dimensioni di polli, con arti anteriori tozzi e robusti artigli singoli, ma il loro parente più vicino, i therizinosauri, si è evoluto nel percorso esattamente opposto.”

“Il Therizinosaurus è famoso per i suoi artigli a falce, ciascuno lungo quanto una spada da samurai: alla velocità di Edward Mani di Forbice. Abbiamo visto tutti visto i Therizinosaurus in ‘Jurassic World‘ colpire i cervi e uccidere il predatore gigante Giganotosaurus. Tuttavia, nella realtà questo fu improbabile. Questi lunghi, stretti artigli erano troppo deboli per il combattimento.” Ha detto il dottor Chun-Chi Liao, un esperto di therizinosaurs da IVPP che co-autore di questo studio. “La nostra simulazione ingegneristica mostra che questi artigli non potevano sopportare molto stress.”

Non esistono attualmente animali simili

“La scienza e la tecnologia non possono riportare in vita i dinosauri, ma le tecniche avanzate di calcolo e ingegneria possono mostrarci come vivevano gli animali estinti“, ha detto la professoressa Emily Rayfield, uno dei supervisori di Zichuan, ed esperta di biomeccanica dei dinosauri. “Soprattutto per gli animali estinti come gli alvarezsauri e i therizinosauri, sono così bizzarri che non riusciamo a trovare animali viventi come loro. Fortunatamente, la tecnologia avanzata può aiutarci a simulare, su un computer, il funzionamento di animali estinti utilizzando principi fondamentali di ingegneria e biomeccanica. Questo studio mostra molto bene come la selezione per la funzione può portare all’emergere di forme specifiche, a volte molto bizzarre.”

La capacità di aggancio degli strumenti

“Non tutti gli artigli della mano dei therizinosaur erano così inutili in combattimento, ma la maggior parte delle altre specie correlate potrebbero usare i loro artigli come potenti strumenti di aggancio quando si nutrono di foglie dagli alberi.” , Dr Chun-Chi Liao ha aggiunto, “così, concludiamo che gli artigli più grandi di qualsiasi animale mai erano in realtà inutili in funzione meccanica, e così devono essersi evoluti sotto selezione sessuale per essere utilizzati in mostra. Il Therizinosaurus adulto che indovino potrebbe ondeggiare gli artigli ad un competitore e dire efficace, ‘lo guardi, faccia indietro ‘o li agiti intorno in qualche modo come un pavone può usare la relativa coda nell’esposizione per attrarre le femmine per accoppiarsi.”

Si tratta di mani multifunzionali

“Il nostro lavoro precedente ha dimostrato che gli alvarezsauri si sono evoluti fino a diventare i più piccoli dinosauri entro la fine del Cretaceo, e questi nani dinosauri stavano usando i loro artigli incisivi per scavare tra colline di formiche e termitai. Erano mangiatori di formiche.” disse Zichuan Qin.

“Il nostro studio mostra che i primi alvarezsauri, come Haplocheirus del Giurassico, avevano mani multifunzionali, ma non erano bravi a scavare. I loro discendenti molto più piccoli avevano le mani di scavo efficienti in modo da poter banchettare con le termiti del Cretaceo superiore“, ha aggiunto Zichuan Qin.