Asteroide esploso sulla Manica, “possibilità di impatto del 100%”: momenti febbrili dalla scoperta alla collisione

Spettacolo mozzafiato ieri nei cieli della Manica: per la 7ª volta, un piccolo asteroide (un meteoroide) è stato scoperto nello Spazio mentre si dirigeva verso la Terra. L’individuazione dell’ora e del luogo dell’impatto (03:50-04:03 ora italiana, sopra la Francia settentrionale) sono stati resi possibili dalle osservazioni dell’astronomo europeo Krisztián Sárneczky, utilizzando il telescopio Schmidt da 60 cm dell’Osservatorio di Piszkéstető in Ungheria. 2023 CX1 è il secondo oggetto impatattore scoperto da Krisztián, dopo 2022 EB5, meno di un anno fa.

“Gli ultimi 3 impatti previsti si sono tutti verificati negli ultimi 12 mesi, un esempio incoraggiante di come le capacità di rilevamento degli asteroidi stiano rapidamente avanzando,” ha spiegato l’Agenzia Spaziale Europea.

Asteroide illumina i cieli della Manica: cos’è successo?

Alle 21:18:07 ora italiana del 12 febbraio 2023, il nuovo asteroide (ora designato ufficialmente 2023 CX1 ma inizialmente chiamato Sar2667 dal suo scopritore) è stato rilevato dall’Osservatorio di Piszkéstető. Dopo una seconda osservazione, è stato segnalato al Minor Planet Center alle 21:49.

Circa 40 minuti dopo, le osservazioni di follow-up riportate dall’Osservatorio di Visignano in Croazia hanno confermato l’oggetto. A questo punto vari sistemi di valutazione dell’impatto in tutto il mondo hanno calcolato una probabilità di collisione del 100%, prevista sopra la Manica tra le 3 e 5 ora italiana. E’ stato stimato che l’asteroide avesse un diametro di circa un metro e non rappresentasse una minaccia per persone o cose.

Nelle successive 7 ore, gli astronomi di tutto il mondo hanno osservato l’oggetto e individuato il suo “corridoio d’impatto” sopra la Manica con una traiettoria da Ovest ad Est. L’oggetto ha continuato a essere osservato fino a 10 minuti prima della collisione, solo 5 minuti prima che finisse nell’ombra della Terra diventando “invisibile”.

All’impatto un bellissimo bolide ha illuminato i cieli nella posizione ed entro la finestra temporale prevista (alle 03:59 ora italiana). Le osservazioni sono arrivate principalmente dal Sud del Regno Unito e dalla Francia, ma anche dal Belgio, dai Paesi Bassi e persino dalla Germania. È probabile che alcuni frammenti del meteoroide siano sopravvissuti al suo viaggio atmosferico e siano finiti da qualche parte vicino alla costa a Nord di Rouen in Normandia, in Francia.

Il team del Planetary Defence Office dell’ESA ha contribuito a questo evento storico sia con notifiche tempestive dal sistema di allarme “Meerkat” sia con l’uso di una rete di telescopi ottici istituita proprio per queste occasioni.

Man mano che diventa più comune poter prevedere queste piccole e meravigliose stelle cadenti nei nostri cieli, più persone possono trovarsi nel posto giusto al momento giusto per assistere a un fenomeno che solo pochi hanno avuto la fortuna di individuare prima.

“Certo, un giorno troveremo un impattatore imminente che non è grande un metro, ma forse 100. Per proteggerci, come ha dimostrato la missione DART della NASA, sulla quale si baserà la missione Hera dell’ESA, dobbiamo vederli arrivare,” ha sottolineato l’ESA.

