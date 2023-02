Astrofisica: trovati segnali di collisione tra stelle

MeteoWeb

I segnali oscillanti rilevati in due brevi lampi di raggi gamma che potrebbero essere stati creati dalla formazione di una massiccia stella di neutroni da due stelle di neutroni che si fondono sono stati riportati su Nature . Il rilevamento di tali segnali potrebbe fornire l’opportunità di studiare le proprietà di questi eventi.

Le collisioni

Le collisioni tra stelle di neutroni (nuclei densi di stelle massicce alla fine della loro vita) a volte possono creare stelle di neutroni massicce di breve durata prima di collassare in un buco nero, anche se non tutte potrebbero collassare. Le simulazioni numeriche indicano che queste stelle di neutroni ipermassicci possono introdurre oscillazioni nei lampi di raggi gamma risultanti dalle collisioni. Cecilia Chirenti e colleghi hanno scavato negli archivi di osservazioni di raggi gamma (più di 700 in totale) alla ricerca di tali segnali.

I rilevamenti di onde gravitazionali

Due segnali candidati con una fase oscillatoria sono stati identificati in brevi raffiche denominate. Le oscillazioni non sono del tutto periodiche e hanno frequenze che corrispondono alle previsioni per le fusioni di stelle di neutroni doppie. Tali rilevamenti forniscono un nuovo strumento potenzialmente potente per studiare la fusione di stelle di neutroni, concludono gli autori, e non richiedono un rilevamento di onde gravitazionali di accompagnamento.