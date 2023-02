L’astronauta Cristoforetti: “materie STEM strategiche per l’Europa”

MeteoWeb

“È importante che i giovani possano crescere informati sul funzionamento dell’UE, e che comprendano che tanta prosperità, sicurezza, qualità della vita provengano dalla capacità dei paesi europei di lavorare insieme. Questo vale anche per lo Spazio“: è quanto ha affermato Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell’ESA, in occasione dell’inaugurazione ufficiale dello spazio interattivo “Esperienza Europa” dedicato a David Sassoli, a Piazza Venezia a Roma. “Le discipline STEM sono strategiche per l’Europa, per continuare a essere un punto di riferimento in un mondo sempre più competitivo“.

“Esperienza Europa” è un’installazione interattiva dedicata all’ex presidente del Parlamento europeo pensata per fare conoscere ai cittadini il funzionamento delle istituzioni europee. Il centro resterà aperto tutti i giorni della settimana. Il percorso interattivo include dispositivi multimediali e percorsi immersivi a disposizione anche delle scuole in tutte le 24 lingue ufficiali dell’UE.

“L’Europa ha sempre dato un contributo significativo all’esplorazione umana dello Spazio e continuerà a darlo. L’astronave Orion che ha viaggiato fino alla Luna e poi è tornata a terra ha una componente estremamente importante che si chiama Modulo di Servizio Europeo che produciamo noi. Il mondo sta correndo in ambito spaziale e anche in Europa ci stiamo interrogando su quale dovrebbe essere il livello di ambizione al quale puntare per l’esplorazione, in termini di acquisizione maggiori competenze per provare a trarre dalle attività spaziali benefici anche economici. In questo contesto siamo certi che continueremo ad avere il supporto delle istituzioni europee e da parte dei cittadini europei sempre più informati e consapevoli anche grazie a spazi come questi intitolati a David Sassoli,” ha concluso l’astronauta.