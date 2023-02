Gli astronauti e le astronaute diventano esploratori ed esploratrici della Luna

La pubblicazione illustra gli approcci utilizzati dal team per addestrare gli astronauti e le astronaute all’esplorazione della superficie lunare.

“In base alla nostra esperienza, gli astronauti e le astronaute ottengono i migliori risultati quando possono muoversi con una ragionevole dose di autonomia. Incoraggiamo gli astronauti e le astronaute ad apprezzare lo spirito dell’esplorazione”, spiega Matteo Massironi, Geologo Planetario e Istruttore di PANGAEA.

L’eredità di Apollo

Una pietra miliare per lo sviluppo di PANGAEA è stata la ripresa dell’addestramento previsto durante l’era Apollo. Sebbene siano trascorsi quasi 50 anni dalla sua conclusione, il programma Apollo rimane l’unico esempio in cui l’addestramento geologico era essenziale per il successo della missione.

“Addestrateli, fidatevi di loro e lasciateli liberi” era il motto dell’addestramento durante le ultime tre missioni Apollo, le più produttive in termini di scoperte scientifiche. L’addestramento PANGAEA in Europa attinge all’eredità del programma Apollo.

Dopo le prime lezioni in aula, il team di istruttrici e istruttori, affiancato da alcuni dei più illustri rappresentanti della geologia planetaria d’Europa, consente progressivamente agli astronauti e alle astronaute di dedicare più tempo all’esplorazione in autonomia. L’addestramento geologico prevede un soggiorno presso la catena montuosa delle Dolomiti in Italia, nota per i suoi strati sedimentari incontaminati, al cratere meteoritico di Ries in Germania, sull’isola vulcanica spagnola di Lanzarote e ai fiordi norvegesi di Lofoten per conoscere rocce simili a quelle presenti negli altopiani lunari. La somiglianza di questi luoghi con la struttura geologica lunare e marziana rende l’addestramento ancora più realistico.