Asteroidi: da oggi alcuni hanno i nomi di gesuiti e di un Papa

Tre astronomi della Specola Vaticana e un Papa legato alla Specola hanno ora degli asteroidi che portano il loro nome. Il 7 febbraio scorso il gruppo di scienziati preposto a dare i nomi a piccoli corpi celesti dell’Unione Astronomica Internazionale ha pubblicato l’ultimo elenco di asteroidi.

Ecco l’elenco dei nomi degli asteroidi: Johannhagen – in onore di padre Johann Hagen (1847-1930) della Compagnia di Gesù e direttore della Specola Vaticana dal 1906 al 1930, Stoeger – in onore di padre Bill Stoeger (1943- 2014), cosmologo e teologo della Specola Vaticana, Janusz – in onore di padre Robert Janusz, attualmente nello staff della Specola.

Tra gli asteroidi, Ugoboncompagni, nome secolare del Papa Gregorio XIII

Un asteroide è stato battezzato con il nome Ugoboncompagni. Gli astronomi del Papa spiegano: “in onore di Ugo Boncompagni (1502-1585), Papa Gregorio XIII. Questo papa diresse la riforma del calendario e che diede inizio alla tradizione degli astronomi e degli osservatori papali“.

I quattro asteroidi, o “pianetini“, hanno tutti legami con la Compagnia di Gesù. Oltre trenta asteroidi portano oggi il nome di gesuiti. Alcuni sono Gesuiti di secoli fa, come Clavius, o padre Giovanni Battista Riccioli (1598-1671), che sviluppò il sistema di nomenclatura lunare, usato ancora oggi.

Alcuni asteroidi si chiamano come gesuiti viventi

Alcuni, come Janusz, sono gesuiti che lavorano ancora oggi. I gesuiti hanno viaggiato molto e questi oltre trenta asteroidi rappresentano diverse parti del mondo. Sono ricordate infatti le Filippine (4866 Badillo), il Paraguay (6438 Suarez), la Cina (31124 Slavicek), la Repubblica Democratica del Congo (23443 Kikwaya) e l’Argentina (2490 Bussolini).