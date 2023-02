Attacchi hacker, l’esperto: “rafforzare protezione informatica sempre più urgente”

MeteoWeb

Secondo quanto dichiarato in una nota da Francesco Di Costanzo, presidente della Fondazione Italia Digitale. “I recenti attacchi informatici stanno dimostrando come non sia più rinviabile il potenziamento della cybersicurezza nel nostro Paese. La protezione dei dati dei cittadini, della Pa e delle imprese, la messa in sicurezza delle infrastrutture critiche va garantita e rafforzata anche alla luce delle tensioni internazionali che non accennano a smorzarsi.”

Bisogna essere all’avanguardia in fatto di sicurezza informatica

Ha inoltre dichiarato il presidente della Fondazione riguardo l’attacco hacker: “Come Fondazione abbiamo più volte rappresentato alle istituzioni questa esigenza. E’ importante che l’Italia sia all’avanguardia per la sicurezza informatica, a tutela di tutto il sistema economico e delle imprese di ogni dimensione.”

“Senza dimenticare l’importanza strategica di tutto il comparto pubblico, il cui sviluppo deve essere garantito da un solido apparato di tutela contro ogni possibile attacco verso i dati sensibili di ciascun cittadino. Più volte abbiamo sottolineato come ogni bando pubblico dovrebbe prevedere una specifica previsione sulla cybersecurity”.