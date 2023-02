Biden: “il cambiamento climatico è una minaccia esistenziale”

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato il Congresso a lavorare con lui per “finire il lavoro“, per ricostruire l’economia e unire la nazione, durante il discorso sullo Stato dell’Unione volto a rassicurare un Paese assediato dal pessimismo e dalle forti divisioni politiche. Nel suo discorso di 73 minuti, Biden ha cercato di ritrarre una nazione notevolmente migliorata rispetto a quella di 2 anni fa: da un’economia vacillante a una prospera con nuovi posti di lavoro; da una nazione paralizzata e stanca della pandemia a una che ora ha riaperto e una democrazia che è sopravvissuta alla sua più grande prova dai tempi della guerra civile.

Non è mancato un accenno al clima: “Guardiamo in faccia la realtà. Alla crisi climatica non importa se il tuo Stato è rosso o blu (democratico e repubblicano, ndr). È una minaccia esistenziale. Abbiamo l’obbligo nei confronti dei nostri figli e nipoti di affrontarla. Sono orgoglioso di come l’America stia finalmente affrontando la sfida. Ma c’è molto altro da fare,” ha affermato Biden durante il discorso sullo Stato dell’Unione al Congresso.