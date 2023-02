Biscotti cancerogeni: scatta il richiamo del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il ministero della Salute ha segnalato sul proprio sito web, nella sezione dedicata alle allerte dei prodotti pericolosi o non idonei alla vendita, il richiamo precauzionale e volontario da parte del produttore dei biscotti Rasily Supari e Tulsi, a marchio Shalimar, e Jumbo Pack Sweet Supari, a marchio Bombay. Nei dolciumi è stata “rilevata la presenza di tracce di noce di betel in alcuni campioni provenienti dai lotti di questi prodotti”.

La noce di betel è il frutto della palma di betel, vietato in Europa per i potenziali effetti nocivi di quest’ultima sull’organismo umano. Come si legge nei modelli di richiamo, la noce di betel è potenzialmente cancerogena e, quindi, non idonea al consumo. In tutti e tre i casi, il nome o la ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Fresh Tropical srl by Jawad, la sede dello stabilimento di produzione è in Pakistan. Nei primi due casi, il nome del produttore e il marchio di identificazione è Shalimar, mentre nel terzo caso è Ansa Food Products.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai clienti che hanno acquistato i biscotti oggetto del richiamo di non consumarli. E’ possibile restituirli al punto vendita d’acquisto per il rimborso.