Giornata storica in Brasile: battuto il record di pioggia giornaliera a Bertioga, la città di Mengele

Un’eccezionale ondata di maltempo sta colpendo il Brasile provocando catastrofiche inondazioni nello stato di São Paulo dove purtroppo si contano anche decine di vittime. L’epicentro di queste alluvioni è la città di Bertioga, 50 mila abitanti, nota località turistica sulla costa di São Paulo a pochi chilometri a nord/est di Santos. Qui sono caduti ben 694mm di pioggia in un solo giorno, che è il nuovo record di più abbondante precipitazione della storia in Brasile. Il precedente record giornaliero era della vicina Itapanhaú con 622mm giornalieri nel lontanissimo giugno 1947. Il dato di oggi a Bertioga è probabilmente uno dei più alti di sempre nella storia del Sud America.

Bertioga è famosa per essere stata la città di Josef Mengele, scienziato e medico del regime nazista che svolse i celebri e drammatici esperimenti sui bambini internati nel campo di concentramento di Auschwitz. Mengele riuscì a scappare in Sudamerica nel 1949 imbarcandosi su una nave da Genova all’Argentina. Dopo 10 anni vissuti a Buenos Aires, si trasferù in Paraguay e un anno dopo nel 1960 in Brasile, dove si stabilì proprio a Bertioga. Nella città del record pluviometrico di oggi, Mengele visse i suoi ultimi 19 anni di vita finchè non morì annegato a seguito di un ictus che lo ha colpito a 67 anni mentre nuotava nelle acque dell’oceano Atlantico a pochi metri dalla riva di Bertioga.

Drammatiche inondazioni in Brasile, litorali devastati: le immagini

A seguito delle forti piogge delle scorse ore, intorno alla città le strade sono state letteralmente distrutte come possiamo osservare nelle immagini successive:

Oltre che a Bertioga, le piogge torrenziali hanno colpito molte località dello stato di São Paulo:

Bertioga : 694mm

: São Sebastião : 649mm

: Guarujá : 406mm

: Ilhabela : 346mm

: Ubatuba : 339mm

: Santos : 243mm

: Caraguatatuba : 240mm

: Praia Grande : 226mm

: São Vicente: 211mm

Oltre alla pioggia, abbiamo avuto anche temperature molto basse nel Sud del Brasile. La colonnina di mercurio ha raggiunto i +2,7°C negli altopiani di San Francisco da Paula, con qualche gelata segnalate nelle zone più alte. Nella città di Curitiba la temperatura massima s’è fermata a +16,7°C: è la terza più bassa della storia, entrambi i due valori più bassi sono stati registrati nel 1934 durante un’altra ondata di freddo molto intensa che si verificò ben 89 anni fa. Quello di oggi, quindi, è il giorno di febbraio più freddo da 89 anni nel Sud del Paese.