Brutali bufere di neve e caldo record, Stati Uniti divisi dal meteo estremo | FOTO

MeteoWeb

Una brutale tempesta invernale ha costretto alla chiusura di importati arterie stradali dall’Arizona al Wyoming nelle scorse ore, ha provocato blackout che hanno colpito centinaia di migliaia di persone e ha portato le autorità ad emettere il primo avviso di bufera di neve nel Sud della California da decenni.

L’ondata di maltempo invernale ha colpito duramente il Nord degli Stati Uniti. Le avverse condizioni meteo hanno portato alla cancellazione di oltre 1.600 voli nel Paese, secondo il servizio FlightAware. Più di 400 di questi dovevano arrivare o partire dall’aeroporto Minneapolis-St. Paul. Altri 5.000 voli hanno subito ritardi.

In Wyoming, i soccorritori si sono attivati per raggiungere le persone bloccate nei veicoli ma forti venti e neve hanno creato una “situazione quasi impossibile“, ha riferito il sergente Jeremy Beck. Il dipartimento dei trasporti del Wyoming ha reso noto che le strade in gran parte della parte meridionale dello Stato erano impraticabili.

Il maltempo ha colpito anche le Cascade Mountains, ed ha impedito alle squadre di ricerca di recuperare i corpi di 3 alpinisti uccisi in una valanga sul Colchuck Peak di Washington durante il fine settimana.

Forti raffiche di vento hanno spazzato la California, abbattendo alberi e linee elettriche. Mercoledì sera ora locale, secondo PowerOutage.us, più di 65mila clienti nello Stato sono rimasti senza elettricità. Per la prima volta dal 1989 è stato emesso un avviso per bufera di neve per le montagne delle contee di Los Angeles, Ventura e Santa Barbara, in vigore dalle 4 di giovedì alle 16 di sabato, ha affermato il National Weather Service.

Un tratto di oltre 320 km dell’Interstate 40 dall’Arizona centrale al New Mexico è stato chiuso a causa di neve, pioggia e raffiche di vento fino a 130 km/h.

Più di 45 cm di neve potrebbero accumularsi in alcune parti del Minnesota e del Wisconsin, ha riferito mercoledì sera il National Weather Service. Secondo il servizio meteorologico nazionale, l’evento nevoso più rilevante registrato nelle Twin Cities (Minneapolis e Saint Paul) è stato di 72 cm dal 31 ottobre al 3 novembre 1991. Le temperature potrebbero precipitare fino a meno -29°C oggi e a -32°C domani a Grand Forks, North Dakota. Il wind chill potrebbe fare avvertire temperature di -46°C, ha dichiarato il meteorologo Nathan Rick. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere 80 km/h nel Minnesota occidentale e centrale, generando vere e proprie bufere e condizioni di whiteout, secondo il NWS.

Dove non nevicherà, sono possibili quantità pericolose di ghiaccio. I meteorologi si aspettano fino a 1,3 cm di ghiaccio in alcune parti del Michigan meridionale, dell’Illinois settentrionale e di alcuni Stati orientali.

Mentre gli Stati Uniti settentrionali affrontano una tempesta invernale, il meteorologo del NWS Richard Bann ha affermato che alcune città del medio Atlantico e del Sud/Est hanno fatto registrare nuovi record di alte temperature. Punta massima a Lexington, nel Kentucky, che ha raggiunto +24°C, infrangendo il dato del 22 febbraio (+21°C) stabilito 101 anni fa. Nashville, Tennessee, ha raggiunto +26°C, superando il record del 1897 di 4°C.