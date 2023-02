Buon anniversario Perseverance: il rover della NASA compie 2 anni su Marte

MeteoWeb

Ieri il rover Perseverance della NASA ha festeggiato il suo secondo anno su Marte. Il 18 febbraio 2021, una gru aerea con propulsione a razzo ha calato Perseverance, grande quanto un’auto e il suo minuscolo compagno di viaggio, l’elicottero Ingenuity, sul cratere Jezero, per poi volare via e atterrare a una distanza di sicurezza.

Perseverance e Ingenuity sono stati estremamente impegnati da allora, così come i team di missione qui sulla Terra. Il traguardo di due anni offre a tutti la possibilità di fare un passo indietro e apprezzare quanto le missioni hanno realizzato finora.

“Gli anniversari sono un momento di riflessione e celebrazione, e il team di Perseverance sta facendo entrambe le cose,” ha dichiarato il project scientist di Perseverance Ken Farley, del California Institute of Technology di Pasadena. “Perseverance ha ispezionato ed eseguito la raccolta di dati su centinaia di intriganti caratteristiche geologiche, raccolto 15 carotaggi di roccia e creato il primo deposito di campioni su un altro mondo,” ha aggiunto Farley. “Con l’inizio della prossima campagna scientifica, nota come ‘Upper Fan’, il 15 febbraio, prevediamo di aggiungere altro molto presto a quel conteggio“.

Come suggeriscono le parole di Farley, la raccolta di campioni è uno dei principali obiettivi della missione di Perseverance. Il rover sta perforando rocce e raccogliendo regolite marziana (terra e ghiaia), materiale che una campagna congiunta NASA-ESA prevede di riportare sulla Terra già nel 2033.

Perseverance ha riempito finora 18 delle sue 38 provette in titanio. Quindici contengono nuclei di roccia, 2 contengono regolite e uno è un “campione atmosferico” catturato dopo che la prima operazione di perforazione del rover è andata male. Il rover trasporta anche cinque “provette testimone”, progettate per aiutare il team della missione a stabilire se eventuali provette sigillate potrebbero contenere contaminanti dalla Terra.

La missione Mars Sample Return

Il piano prevede che l’ESA lanci un Earth Return Orbiter (ERO) nel 2027 e la NASA invii un Sample Retrieval Lander (SRL) dotato di razzo verso Marte l’anno successivo.

Se tutto andrà secondo i piani, Perseverance porterà i campioni fino a SRL, che atterrerà all’interno del Jezero largo 45 km. Il razzo a bordo di SRL lancerà il materiale marziano in orbita, dove verrà afferrato e trasportato sulla Terra dall’ERO.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che Perseverance sarà ancora in buona salute alla fine degli anni ’20, ed è qui che entra in gioco il deposito. Come backup, il rover ha recentemente lasciato cadere 10 tubi campione in una sezione di Jezero che il team della missione chiama Three Forks. Se necessario, due elicotteri simili a Ingenuity che verranno lanciati a bordo di SRL raccoglieranno i contenitori uno per uno, portandoli al lander per il lancio.

Dopo che i campioni di Perseverance avranno raggiunto la Terra, saranno analizzati dagli scienziati in laboratori ben attrezzati in tutto il mondo. Molti di questi ricercatori cercheranno segni dell’antica vita su Marte, poiché Jezero un tempo era un ambiente abitabile: ha ospitato un grande lago e un delta fluviale miliardi di anni fa.

Il robot a 6 ruote sta conducendo la propria caccia di vita all’interno di Jezero, ma questo lavoro è complicato: la conferma della vita su Marte potrebbe andare oltre le capacità di un robot solitario con un payload scientifico limitato, hanno spiegato i membri del team di missione. Ecco perché portare quei campioni sulla Terra è una priorità per la NASA e gli astrobiologi di tutto il mondo.

La campagna di Perseverance lo porterà presto dal fondo del cratere alla cima dell’antico delta, un ambiente che il rover non ha ancora esplorato.

Le missioni di Perseverance e Ingenuity

Ingenuity non avrebbe dovuto dare un grande contributo alla missione di Perseverance: l’elicottero da 1,8 kg è un dimostratore tecnologico, il cui scopo iniziale era dimostrare che l’esplorazione aerea è possibile su Marte nonostante la sottile atmosfera del pianeta.

Il piccolo elicottero ha raggiunto rapidamente il suo obiettivo, compiendo la sua missione originale di 5 voli. Poi ha continuato a volare, in una missione estesa durante la quale opera come scout per Perseverance. Anche Perseverance sta operando nell’ambito di una missione estesa: la sua missione iniziale è durata un anno marziano, circa 687 giorni terrestri.

Ingenuity ha ora completato 43 voli sul Pianeta Rosso, che insieme hanno coperto quasi 8,9 km.

Perseverance ha viaggiato molto più del suo partner aereo: il rover ha percorso 14,57 km da quando è atterrato.