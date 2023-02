Calabria, malore durante una regata a Vibo Marina: l’uomo è morto sul colpo

MeteoWeb

Tragedia a Vibo Marina durante la regata svoltasi ieri. Un uomo, I. G. 58 anni di Reggio Calabria, ha perso la vita. Da quanto si apprende l’uomo era impegnato nella competizione sportiva valevole per il diciassettesimo campionato di vela d’altura. Il malcapitato sarebbe stato stroncato da un malore.

Nulla da fare per la macchina dei soccorsi con la Guardia costiera e la Guardia di finanza che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La salma della vittima, dopo le formalità di rito, è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia.